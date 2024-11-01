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颱風康芮釀新竹近1.5萬戶停電 台電搶修99%

2024/11/1 22:22（11/1 22:36 更新）
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颱風康芮過境台灣，台電新竹區處1日晚間指出，新竹縣、市曾停電戶數達1萬4978戶，截至1日晚間9時尚有新竹縣尖石鄉約200戶待修，復電率約99%。圖為台電人員入夜後持續作業，力拚儘早恢復供電。（台電新竹區營業處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年11月1日
颱風康芮過境台灣，台電新竹區處1日晚間指出，新竹縣、市曾停電戶數達1萬4978戶，截至1日晚間9時尚有新竹縣尖石鄉約200戶待修，復電率約99%。圖為台電人員入夜後持續作業，力拚儘早恢復供電。（台電新竹區營業處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年11月1日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市1日電）台電新竹區處今天晚間指出，颱風康芮導致新竹縣、市曾停電戶數達1萬4978戶，經投入人力、機具搶修，截至今晚9時，尚餘新竹縣尖石鄉約200戶待修，復電率約99%。

台電新竹區營業處提供新聞稿表示，因山區受強風吹斷樹木，大雨導致土石鬆軟、樹木傾倒等，壓損電線，甚至壓斷電桿，為增進搶修效率，今天再召開災害應變會議，並增派人員前往山區支援修復電力。

台電新竹區處指出，颱風康芮導致新竹地區累計曾停電戶數達1萬4978戶，其中新竹縣主要集中橫山、尖石、五峰等地區，新竹市則集中在沿海地區。

台電新竹區處指出，經投入大量人力、機具搶修，截至晚間9時尚餘新竹縣尖石鄉玉峰、錦屏地區約200戶停電，除冷月部落因橋梁遭大水沖斷無法進入搶修外，其餘停電用戶持續搶修中。

台電新竹區處提醒，雖然颱風已遠離，民眾若看到電線掉落或出現外露狀況，應立即通知台電處理，切勿自己撿拾或碰觸，避免觸電。（編輯：唐聲揚）1131101

台電新竹區營業處指出，颱風康芮導致新竹縣、市曾停電戶數近1.5萬戶，經投入人力、機具搶修，截至1日晚間9時，尚餘新竹縣尖石鄉約200戶待修。圖為台電人員在尖石地區持續搶修。（台電新竹區營業處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年11月1日
台電新竹區營業處指出，颱風康芮導致新竹縣、市曾停電戶數近1.5萬戶，經投入人力、機具搶修，截至1日晚間9時，尚餘新竹縣尖石鄉約200戶待修。圖為台電人員在尖石地區持續搶修。（台電新竹區營業處提供）中央社記者魯鋼駿傳真 113年11月1日
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