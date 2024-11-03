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桃園道路出現坑洞小客車遭殃 水務局11/5雷達檢測

2024/11/3 17:53（11/3 18:30 更新）
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桃園市桃園區春日路、大興西路口2日出現直徑約1.5公尺、深約1公尺坑洞。（圖取自facebook.com/@hi54qn）
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（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市桃園區春日路、大興西路口，2日出現直徑約1.5公尺、深約1公尺坑洞，導致路過車輛前輪陷落，因當地在施作污水下水道工程，市府水務局表示，將檢測周邊是否還有孔洞。

民進黨籍桃園市議員黃瓊慧在臉書（Facebook）發文表示，接獲民眾通報，在桃園區的春日路、大興西路口出現坑洞，甚至還有自小客車左前輪陷入坑洞中，她立即趕往現場，並通知相關單位前往處理，她呼籲市府要徹底清查，避免類似狀況再度發生。

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路權單位公路局表示，獲報後已第一時間將左前輪陷入坑洞的小客車吊離，由於路口曾由桃園市政府水務局辦理桃園北區污水下水道工程，可能是因管線推進，穿越路口施工不慎導致出現坑洞，已請廠商緊急填補恢復通行。

水務局表示，調查水務局的工程及自來水管線都沒有漏水情形，初步排除因漏水導致路基沖刷，但有可能是因颱風導致地下水位升高，颱風過後水位降低導致路基遭掏空，水務局預計5日針對污水下水道推進工程沿線、事發坑洞周邊路段進行雷達檢測，若發現孔洞即會進行開挖、填補，避免意外再度發生。（編輯：李錫璋）1131103

由 @londy00000 發佈
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