桃園新興部落風災釀路斷搶通 曾3度空投物資補給

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）桃園市復興區長蘇佐璽今天表示，受到颱風「康芮」影響，新興部落光華道路坍方1日中斷，約34居民受困，區公所昨天深夜已搶通。道路坍方期間，共執行3次空投物資。

蘇佐璽指出，新興部落光華道路1日坍方中斷，約有34名居民受困，公所當時就向桃園市消防局及警察局求助，向空勤總隊申請空投3天物資。3日傍晚已初步清除道路障礙物，讓四輪傳動車可運送生活物資；3日深夜順利搶通，但考量安全問題，若氣候不佳會再度管制道路通行。

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桃園市警察局大溪分局表示，復興區新興部落光華道路7.1公里處1日因邊坡土石坍塌導致交通中斷無法通行，轄區光華派出所立即派遣警力到場管制人車，但因現場仍不穩定，呼籲民眾非必要勿前往坍方地區，行經道路管制區請聽從管制人員指揮，避免發生意外。

大溪警分局指出，復興區公所2日上午8時在復興區角板山公園停車場集結物資，申請內政部空勤總隊直升機進行物資整備前往新興部落空投補給，警方也到場協助管制及警戒，共執行3次空投物資。（編輯：戴光育）1131104