侯友宜：新北提高公幼餐點費 估3萬幼兒受惠

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（中央社記者王鴻國新北4日電）新北市長侯友宜今天在議會答詢表示，公立幼兒園餐點費自113學年度起，從每人每日新台幣68元提升為一般地區95元、偏鄉地區105元，一年預算約1.5億元，預計可嘉惠3萬名幼兒。

新北市議會今天進行市政總質詢，國民黨議員江怡臻表示，她要為幼兒家長請命，已10年未漲的公幼餐點費，孩子每天只有68元，若以超商價格計算，只能吃得起葡萄吐司加豆漿，預算非常低，希望新北挹注更多經費，讓孩子在急速成長期可以吃得更均衡豐富。

侯友宜指出，為提升幼兒用餐品質並兼顧幼兒成長所需營養，經向中央爭取，自113學年度起公幼餐點費從每人每日68元提升一般地區95元、偏鄉地區105元，一年預算約1.5億元，預計可嘉惠3萬名幼兒。

至於公幼課後延長照顧費用，侯友宜表示，為照顧雙薪家庭，寒暑假期間延長照顧服務方案中，加托服務每個月不會超過2000元；學期間課後服務則將從原每小時55元調降為35元，一般生採定額收費，弱勢生則採不收費並視需求補助，所需經費約2.4億元，將由中央補助款及市府基金支應。

江怡臻指出，土樹三鶯地區的污水下水道接管率低於新北市平均接管率，希望新北能向中央爭取更多經費，水利局長宋德仁表示，新北提報經費約需30.6億元，但中央僅核定18億元。

江怡臻也不滿土城、樹林、三峽、鶯歌地區有土城、樹林行政園區、土城暫緩發展區等9大都市計畫案，審查進度都卡在中央，進度相當緩慢。

侯友宜表示，有些問題，中央只要打一通電話就可以解決的話，希望不用花費太多公文往返時間，希望中央民代跟政府官員給予新北多多支持。（編輯：李錫璋）1131104