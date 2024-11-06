桃園4國小生誤食油桐子中毒 送醫洗胃後無大礙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園6日電）桃園市平鎮區某國小有4名學童，昨天下午2時許因為誤食學校油桐樹掉在地上的油桐子後上吐下瀉、集體中毒，經送醫洗胃、治療後無大礙；民代表示，已提醒學校加強宣導、教育。

桃園市政府教育局向媒體表示，學生疑似將油桐子誤認為堅果，吃下肚後才問老師能否食用，老師發現後立即將學生送醫，其中3人症狀較嚴重，但目前4人治療後均無大礙。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨籍桃園市議員黃敬平在臉書Facebook發文表示，有家長質疑為什麼學校要種油桐樹，導致學生誤食中毒；其實該校的操場種有2至3棵油桐花樹，都已長到3層樓高，這是第一次發生意外，已請學校協助宣導教育，避免未來再有誤食事件。

苗栗縣今年1月也發生5名國中生因誤食油桐子引起集體中毒事件，醫師提醒，油桐子中51%為脂肪油，導致中毒的成分則是脂肪油中的桐酸和皂素，因此，油桐子是具有毒性的，千萬不可隨意食用，如果雙手碰到也要記得清洗乾淨。（編輯：方沛清）1131106