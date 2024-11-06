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日本盛岡山車9日花蓮踩街 警加強周邊交管

2024/11/6 16:33
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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）日本盛岡山車睽違5年，將於9日再次到花蓮踩街，為震後花蓮應援，活動會場橫跨東大門夜市、日出大道等市區街道，花蓮警方將於活動當天中午12時至晚間11時封閉道路。

日本盛岡市曾4度帶著300多年歷史「盛岡山車」到花蓮市踩街遊行，雙方於2019年締結友好城市，睽違5年後，11月9日將第5度來到花蓮，為0403震後振興觀光，舉辦「2024為花蓮加油」盛岡山踩街活動。

踩街活動於9日下午5時30分開始，路線為東大門夜市原住民一條街、自由街日出大道、重慶路、六期重劃區等市區道路，活動路線周邊自中午12時至晚間11時實施交通管制。

花蓮警方建議，交通管制期間，民眾可繞道行駛至花蓮市中華路、和平路、五權街、北濱外環道、福建街，避開管制路段或遵循現場交警指示繞道通行。

花蓮縣觀光處長余明勲表示，花蓮觀光產業受到0403地震及接連颱風打擊，目前已逐漸復甦，希望透過盛岡山車的到訪，凝聚來自國內外各界的力量，提振到花蓮旅遊的信心。（編輯：郭諭儒）1131106

余明勲
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