保護離島生態 金門成立移除外來種專責小組

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（中央社記者吳玟嶸金門7日電）藍孔雀、互花米草、銀膠菊等外來物種入侵金門，金門縣長陳福海指示成立專責小組，規劃3年期計畫投入移除工作。

陳福海昨天率縣政團隊到金門縣動植物防疫所視察，除關切動物收容與認養情形，也針對外來種衝擊金門生態問題，指示相關單位成立專責小組，投入移除工作。

陳福海表示，外來種如藍孔雀、互花米草、銀膠菊、紅火蟻等移除已歷長期處理，如何有效防堵，應以務實態度面對，指示規劃3年期計畫，前2年做有效處理，第3年達成移除績效目標。

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陳福海強調，應借重中央及學術領域專精人才延攬，加入專責處理小組團隊，集思廣益處置作為達到事半功倍效果。而委外外來種防治移除工作，責成單位應督導並追蹤承包商處理進度。

金門縣建設處透過新聞稿表示，外來種生物將影響金門地區生態，原本紅火蟻由沙美地區逐漸擴及全縣範圍；互花米草在海岸線快速生長，衝擊潮間帶生態；銀膠菊數量增加易引起人體過敏反應；藍孔雀族群增長帶來噪音、農損、飛安等問題，鴿子糞便則會造成環境汙染。（編輯：李淑華）1131107