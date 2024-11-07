竹縣府推就近治喪 補助鄉鎮市公所設殯葬設施

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（中央社記者郭宣彣新竹縣7日電）竹縣府日前宣布縣立生命紀念園區終止興建，轉型為「就近治喪」規劃，縣府今天說，6公所提新設置或現有殯葬設施優化共7個方案將補助，其中4案陸續發包動工中。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，縣立生命紀念園區日前終止興建，因應民意轉型為「就近治喪」，目前有新埔、關西、竹東、寶山、尖石、五峰等6鄉鎮公所提新設置或現有設施優化等方案，縣府協助。

縣府說，五峰鄉大隘第一公墓興建納骨牆及環保樹葬區獲補助，將規劃設置1080個骨灰箱216個骨骸箱，預計114年1月完工；尖石鄉新樂村第四公墓更新設置納骨牆及環保樹葬區案則預計114年辦發包。

縣府指出，竹東鎮公所改善現有殯葬設施預計113年底完成啟用，寶山鄉雙溪生命紀念園區預計設置1.8萬餘個塔位，預計115年完工。

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縣府說，另在新埔鎮公所申請撥用縣有土地五埔段22地號設置禮廳及靈堂，已於113年6月核准撥用；關西鎮公所規劃於第一公墓內增設禮廳及靈堂；竹東鎮公所規劃於第四公墓內增設環保葬區及納骨塔等。

縣府表示，為協助各鄉鎮市設置所需殯葬設施，活化現有傳統公墓土地，滿足民眾就近治喪殯葬需求，持續進行縣內殯葬設施設置、更新，並持續彙整13鄉鎮市公所殯葬設施現況，以制定殯葬相關政策。（編輯：張銘坤）1131107