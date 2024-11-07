金城徵收工程揚塵引民怨 議員協調改善

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（中央社記者吳玟嶸金門7日電）金城鎮「城三徵收工程」施工造成空氣品質惡化，縣議員蔡其雍今天召集相關單位共商抑制揚塵對策。蔡其雍說，工程能解決市區停車問題，但應遵守環保標準，維護居民健康與生活品質。

今年3月開工的「金城鎮第3期區段徵收工程」，開發面積達20.13公頃。由於工程車輛離開工地未適當清潔，砂石污染道路、塵土飛揚導致空氣品質惡化，附近商家住戶苦不堪言。蔡其雍接獲民眾陳情今天會同縣府工務處、環保局、金城鎮公所與施工廠商共商抑制揚塵對策。

對於已進行開挖且回填施工區域，蔡其雍要求施工廠商加強防塵措施並全面覆蓋防塵網，早、晚灑水抑制揚塵；暫時堆放土堆除同樣覆蓋防塵網，必要時增加灑水頻率，或噴灑合格化學穩定劑，確保砂石不會因風力擴散周邊，同時監工單位及工務處落實督導，從源頭減少揚塵問題。

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針對工地車輛離場未妥善清潔問題，蔡其雍要求施工廠商儘速啟用工地出口洗車池設施，確保車輛離場前徹底清洗，此外已污染周邊道路，廠商應承擔清潔責任，由環保局落實執法，依法要求施工廠商限期改善。必要時由金城鎮公所清潔隊協助清洗，防止道路滑溜造成交通事故，確保居民行車安全。

這項區段徵收工程是金城鎮重點發展區域，包括「社六公地區域」及「第二區臨時停場」範圍，屆時可提供520個汽車停車格、70個機車停車格，解決市區停車問題。蔡其雍呼籲縣府使生活環境更便利同時，施工過程嚴格遵守環保標準，維護居民健康與生活品質。（編輯：孫承武）1131107