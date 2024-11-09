矽品在雲林家扶辦科普 預告虎尾廠明年落成量產

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（中央社記者黃國芳雲林縣9日電）知名封測大廠矽品精密工業公司今天在雲林家扶希望學園舉辦環保科普教育活動，啟發弱勢學生對環境永續興趣，矽品並預告雲林縣虎尾廠明年落成量產，為在地青年提供就業機會。

雲林家扶中心主任廖志文致詞表示，矽品與逢甲、大葉大學齊力推動綠能教育，今天在家扶希望學園舉辦一場別具意義的科普營，透過體驗式教學和科普實驗，幫助學生認識綠色能源應用與水資源循環重要性。

逢甲大學教授賴奇厚表示，科普活動中，學生從認識綠色科技簡單的科學基礎實驗開始，並了解如何能為淨零碳排做出貢獻，進一步開啟永續行動原動力。

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矽品精密環安衛處長莊欽傑接受媒體聯訪表示，近年來，配合市場需求，擴展生產據點，陸續於彰化二林、雲林虎尾等處設立新廠擴展產能，新廠兼具綠能永續及環境友善概念的綠色認證廠房，虎尾廠預計明年落成量產，未來將成為AI先進封裝生產基地之一。

莊欽傑指出，矽品在雲林還有斗六新廠，期望讓雲林年輕人看到家鄉的就業機會，進而留在家鄉發展。「不北漂、不南漂」是矽品想傳達的願景，穩定且優渥的工作，讓年輕人在家鄉也能實現自我價值，找到接軌AI產業的工作。（編輯：李亨山）1131109