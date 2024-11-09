森林護管員甄試台中登場 146名考生同場較勁

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（中央社記者郝雪卿台中9日電）農業部林業及自然保育署台中分署今天展開為期2天的森林護管員甄試，由於聯合嘉義及屏東分署共同辦理，共有來自各地的146名考生同場較勁，爭取投入保護森林行列。

台中分署今天展開為期2天的森林護管員甄試，由於這次甄試資格首次開放學歷不分科系，共吸引174名考生報名參加，今天實際到考146人，角逐3分署共計35個名額，爭取投入保護森林行列。

台中分署表示，首先登場的是挑戰體能和技術的機車及負重跑步，其中台中分署今年共計68人符合應試資格，實際到考58人，年紀最小24歲，最大61歲，預計錄取15人。

第1天辦理術科測驗，由台中分署考生打頭陣，台中分署指出，為了在嚴峻的山林環境中能安全執行各項森林護管任務，具備強健的體魄及嫻熟騎乘循環檔機車為必備條件。第1階段的術科測驗，由騎乘循環檔機車測驗開始，考生必須騎乘機車進行直線換3檔測試，展現操控機車的熟練度和穩定性。

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接著為負重20公斤重裝背包，台中分署說明，男生於12分鐘、女生於13分30秒內走完或跑完1500公尺即為合格，這些考驗項目都相當具有挑戰性，也讓部分考生在第1天就止步。

台中分署首輪體能測驗率先結束，最快通過的成績為7分26秒，共有48名考生通過嚴格的挑戰，順利進入明天第2階段的筆試及口試，甄試結果將於11日上午10時揭曉正取名單，公告於台中分署公布欄及網站。（編輯：郭諭儒）1131109