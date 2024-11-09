「嗨！出發吧來台東」演唱會 盼振興帶動觀光

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（中央社記者盧太城台東縣9日電）為振興觀光，台東縣政府今、明兩晚在台東舉行「嗨！出發吧來台東」演唱會，不僅有謝金燕、滅火器等歌手演出，還設置美食區，讓外地遊客品嘗台東美食。

今年403花蓮地震台東觀光也受到衝擊，台東縣政府配合觀光署振興觀光，舉辦「嗨！出發吧來台東」演唱會，盼吸引觀光客到台東。

首場演唱會今晚登場，由於會場設有美食區，傍晚活動尚在彩排就湧入人潮，先享受在地美食。台東縣政府財政及經濟發展處長章正文也提早到場。台東縣長饒慶鈴預計節目開始後也會到場。

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9日、10日安排演出的藝人預計有謝金燕、羅志祥、林宥嘉、萬芳、彭佳慧、Energy 、盧廣仲、動力火車、吳克群、滅火器、芒果醬Mango Jump、FEniX等，眾星齊為台東的秋冬季觀光振臂高呼，並由夏和熙、DJ圓圓串場主持。

章正文表示，活動分為A、B兩場地，A場地鄰近舞台，民眾可近距離感受歌手舞台魅力，B場地則鄰近美食攤位區，雖然離主舞台較遠，但可透過大螢幕觀賞，民眾可輕鬆選擇站著或坐著，同樣能享受演唱會。（編輯：龍柏安）1131109