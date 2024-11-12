縱谷好湯樂悠遊 辦抽獎加碼台灣Pay

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花東縱谷擁有豐富的溫泉資源，包括瑞穗英雄湯、安通美人湯、知本溫泉，縱管處串聯溫泉旅宿業者、商圈特色商店推出「好湯好康抽抽樂」活動，邀請民眾來花東賞美景、泡好湯。

花東縱谷國家風景區管理處今天表示，活動第一波已送出iPhone手機、知名溫泉酒店住宿券、在地嚴選農特產等多項好禮，第二波抽獎活動將於12月1日登場，為了回饋遊客，再加碼台灣Pay電子支付。

民國113年12月1日至114年1月31日期間，任選「悠遊付」、「街口支付」、「台灣Pay」3家電子工具其中之一，於瑞穗、安通、知本的特約溫泉旅宿泡湯滿新台幣200元起、住宿滿400元起、特約店家消費滿100元起，即可參加「好湯好康抽抽樂」活動，就有機會抽中iPhone手機，瑞穗松邑溫泉、安通紐澳華溫泉山莊、知本金聯世紀酒店住宿券，以及具特色的大地工藝選品、縱谷嚴選的逸品好禮等共219個豐富獎品，開心出遊，歡喜帶伴手禮回家。

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另外，為了鼓勵遊客一來再來、輕鬆漫遊花東縱谷，體驗更多元的在地特色，縱管處結合各大旅行社推出實惠且嶄新的遊程規劃，包括環島之星-迪士尼列車、2人成行的花漾花東觀光巴士、台東史前博物館的國家級寶物，感受慢城鳳林美好花生的藝術分享活動、享受獨特的柚香野炊buffet暮光晚餐等。

即日起只要購買特約旅行社「縱谷好湯樂悠遊」專案遊程，既能徜徉瑞穗、安通、知本特色湯泉，品嘗部落美食、在地人文歷史等多元精采內容，還能享有最高600元的超值優惠，詳情可上網「縱谷好湯樂悠遊」查詢。（編輯：謝雅竹）1131112