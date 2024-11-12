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台中樹木健檢升級 光達監測系統告別傳統目視法

2024/11/12 18:17
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（中央社記者趙麗妍台中12日電）風吹路樹倒或浮根，都會影響道路安危，台中市建設局表示，過去以目測巡檢外觀，判斷樹木健康狀況，現引進光達技術儀器，追蹤與監測樹木內部結構，為樹木健康檢查。

台中市議會今天召開都發建設水利業務質詢，藍、綠議員都關心路樹的健康，以及路樹浮根、傾倒所造成的道路安危，用路人發生危害後，還會提出國賠訴訟案件。

民進黨籍市議員謝志忠提到，黑板樹不耐強風易斷枝，木棉花的花朵及掌葉蘋婆的果實掉落時，都有危害行車安全疑慮，要求市府應儘速移植更換。

民進黨籍市議員黃守達提出監察院的調查報告，5年來成立的路樹國賠案件，台北市48件，總賠償金額新台幣952萬元；台中22件超過1400萬元，全台最高。

建設局長陳大田表示，申請國賠是民眾的權利，但案件送交委員會後會有成案、不予以成案、協議賠償等結果，台中市案件量少於台北市，但賠償金額卻較高，因有1案為騎士遭路樹壓死，判賠金額較高導致。

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國民黨市議員朱暖英、劉士州也關心路樹浮根問題。朱暖英指出，行道樹一旦有病蟲害就會在肉眼看不到的地方腐壞侵蝕樹身，強風一吹就傾倒的可能。劉士州提到，路樹的浮根破壞路面，即使有大車天天重壓，還是可以長出來破壞道路平整，有交通安全疑慮。

陳大田表示，路樹傾倒的原因有很多，多數是感染「褐根病」，因以目視的健康檢查法，無法了解樹木根部狀況，引進「光達檢測」技術，透過科技數據化方式紀錄、識別樹木狀況，提早發現潛在的問題株，做好風險因應處理。（編輯：謝雅竹）1131112

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