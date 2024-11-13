中市公園遊具未開放藍委先玩挨批 廖偉翔：廠商邀請

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市中央公園飛行美樂地特色遊戲場未開放前，國民黨立委廖偉翔等人先試玩。民進黨市議員陳俞融等人今天批評，建設局長陳大田也認為不適合；廖偉翔說明，應廠商邀請體驗。

台中市中央公園飛行美樂地特色遊戲場於10日開放小朋友進場，民進黨台中市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、陳雅惠、蕭隆澤、謝家宜等人在市議會業務質詢時播放廖偉翔在臉書貼文與立委羅廷瑋到中央公園飛行美樂地試玩的影片。

陳俞融表示，2名國民黨立委竟然在9日開放前1天，以檢查名義闖入未開放遊具設施，無視遊具使用年齡為5到12歲，並拍影片做秀，根本做了最壞示範。

陳俞融和張芬郁提到，試玩遊具應該是讓適齡孩子能夠先進去試玩，而非讓成年人闖入，立委根本是假探勘之名，行作秀之實。

建設局長陳大田回應，雖然已經完成驗收，但還沒有正式開放之前就進去使用，這是不適合的行為，呼籲大家應遵守所有相關規定。即使立委是接受廠商邀請進場體驗，但廠商應先向市府報備，因此不符合程序，將要求廠商前來說明。

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廖偉翔表示，影片拍攝當天是廠商、工地主任及技師邀請，親身體驗並查看是否會刮傷小朋友，政治人物開箱遊具並非首例，過去前新竹市長林志堅、高雄市長陳其邁、前屏東縣長潘孟安也曾開箱測試公園遊具，並拍攝相關宣傳素材。

羅廷瑋說，從擔任議員至立委，如今持續專注於台中市特色遊具公園的建設與改善，目的是希望能為民眾及孩子提供更安全、更多元的遊憩空間，開箱當天也有廠商專業人員與建設局人員全程陪同，確認設施符合安全規範。廖偉翔與羅廷瑋也說，感謝大家關心公園改造，但政治紛擾大可不必，對孩子與公園改善沒有幫助。（編輯：李淑華）1131113