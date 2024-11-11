環保局長指中火像是中共規劃挨批 鄭照新：反諷說法

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（中央社記者趙麗妍台中11日電）台中環保局長陳宏益稱能源過度集中於中火，「好像是中共規劃的」，民進黨中市議員批公然說謊，陳宏益也遭趕出議事堂；副市長鄭照新表示，以「反諷」說明減煤重要性。

環境部環境影響評估審查委員會通過台中電廠第2期新建燃氣機組計劃。陳宏益7、8日在議事堂備詢時提到，中火發電量恐成世界最大電廠，他不禁懷疑「一定有中共思維介入台中電廠」、「好像是中共規劃的」、「一定有中共的陰謀」。

民進黨台中市議會黨團今天召開記者會，總召蕭隆澤要求，市府應理性面對，不應扭曲事實；市議員陳淑華、陳俞融批評，陳宏益在議事堂上公然說謊、誤導民眾，發言離譜、滿口政治操作，謀取盧秀燕政治利益，罔顧環保專業發言。

陳俞融指出，陳宏益更在多達百人通訊群組中散播不實假訊息，包含「不肯承諾減煤怕買不到天然氣」、「怕中南部空氣品質變太好」等未經查證的懷疑語句，讓中市府成為最大謠言製造、散播來源。

陳俞融在議事堂上直接向警察局長李文章檢舉，陳宏益散播假消息，「用政客的嘴，欺瞞市民的眼」；陳宏益則說，提供經濟部資訊、數據。2人答辯之間，陳宏益險些遭二度趕出議事堂。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨市議員王立任提到，中火是1986年、前總統蔣經國時代規劃，2000年前總統李登輝任內達到現今規模的8成，「難道蔣經國政府和中共合作，讓中共摧毀台灣電力嗎」；陳宏益未正面回答「中火有中共介入」問題，遭趕出議事堂。

國民黨市議員林昊佑、黃佳恬也質詢提出，民進黨政府假國安之名，行能源政策無能之實，未來30年肆無忌憚污染地方。

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鄭照新表示，市府立場堅定，現在沒人阻止燃氣機組增加，只是要求減煤期程要有具體路徑，目前中央只提出無煤減碳的10年後目標值，看不到逐年減煤路徑圖，市府會站在市民立場提出訴求。

陳宏益說，市府並未阻擋增氣，但後3年要減多少煤才是關鍵，希望「中火3年內減煤600萬噸，再多委屈都會吞下」；全世界計算電廠的規模都是以裝置容量來計算，機組就是除役，沒有備役、備用、緊急使用，應要把備用電源儘量分散。（編輯：陳仁華）1131111

台中市環保局長陳宏益稱能源過度集中於中火，質疑像是中共規劃說法惹議，民進黨台中市議會黨團11日召開記者會，批陳宏益公然說謊、誤導民眾，滿口政治操作，罔顧環保專業發言。中央社記者趙麗妍攝 113年11月11日