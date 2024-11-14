宜蘭河美福大排水質測站遭撤 議長要求持續監控

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（中央社記者王朝鈺宜蘭14日電）宜蘭河支排美福大排的水質監測站，去年測得大腸桿菌群達38萬（CFU/100mL）今年卻撤站，無法得知數據變化，議長張勝德要求持續監控。環保局表示，會編列經費明年繼續監測。

宜蘭縣議會議長張勝德今天在議會總質詢時，提出蘭陽溪、得子口溪等宜蘭縣境內河川水質變化概況，其中，根據環境部全國環境水質監測資訊網資料，宜蘭河的黎明橋測站，去年6月資料顯示大腸桿菌群達38萬（CFU/100mL，每100毫升樣品中含有的細菌菌落總數）。

張勝德說，他查完資料後，現在黎明橋測站卻「不見了」，會不會是數據太難看，撤除黎明橋測站。宜蘭縣境內的河川中，以宜蘭河受到汙染最為嚴重，環保局針對宜蘭河的汙染源，必須持續監控，就算測站沒了，難道縣府都沒有派人採樣嗎。

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張勝德表示，宜蘭縣以環保立縣，受到汙染的水源含有鉛、砷、汞及鎘等重金屬流入大海，希望縣府相關單位針對市面上農產品、水產品，建立起檢驗機制。

環保局指出，黎明橋是美福大排的測站，而美福大排是宜蘭河的支排，收納宜蘭市的生活汙水，原來宜蘭市區設有截流系統，黎明橋測站是為了解汙水截流後對美福排水的影響程度，隨著汙水下水道接管普及，此截流系統已無功能，監測站因為今年經費不足所以沒監測，明年會再監測。（編輯：張銘坤）1131114