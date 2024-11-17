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地震及風災陰影 花蓮家扶抗貧園遊會盼補足募款缺口

2024/11/17 11:12
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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮家扶中心年度大型抗貧園遊會－「希望列車、夢想啟動」無窮世代暨兒童權利公約宣導活動，今天在六期重劃區登場，盼在地震及風災陰影下能募集更多愛心，補足募款缺口。

家扶基金會花蓮家扶中心主任施政延接受中央社記者訪問表示，這場大型園遊會除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴重那年停辦，至今已連續舉辦第44年，今年碰上地震與風災，預期募款會受影響，所幸認養人與捐款人來自世界各地，透過網路、電話等方式表達關心，從西部企業、單位得到及時資源挹注。

施政延說，今年挑戰在於天然災害，因此比較多款項都導向急難救助，幫助受助家庭儘快恢復家園，因而扶幼捐款及獎助學金捐款多少受到影響；今年募款目標新台幣5000~6000萬元，雖然仍有小部分缺口，今天園遊會加上年底玉里鎮將舉辦大型活動，可望補足缺口與往年持平。

花蓮家扶中心表示，大型抗貧園遊會是由愛心攤、家長攤、贊助攤及成果分享攤等組成上百攤位，豐富多元品項讓民眾有吃、有玩又有拿，還能兼做愛心；長期以來，許多愛心攤位不僅出人出力，更將園遊會當天活動所得全數捐出。

花蓮家扶中心特別感謝花蓮縣政府、花蓮市公所、吉安鄉公所等單位，多年來透過辦理活動經費的支持，成為籌募經費順暢一大助力。

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參與近20年的明義國小愛心志工團長說：「我們相信，若是沒有愛，絕對沒動力，有愛才有希望，有希望才生命力，希望能幫助更多孩子與家庭。」

花蓮家扶中心在花蓮於民國55年成立，透過專業社工支持、經濟扶助等多項業務服務，陪伴超過1萬2000名弱勢家庭兒少走向自立，經費需求也相對龐大，因此已連續44年於歲末透過辦理無窮世代大型抗貧園遊會，籌募新年度業務推展經費。（編輯：陳仁華）1131117

施政延
不讓天災阻撓就學 花蓮家扶加碼助學金支持受災戶
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