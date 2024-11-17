竹市後站夜市挺公益 助被害者家屬擺攤維持收入

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（中央社記者郭宣彣新竹市17日電）新竹市府輔導後站夜市重啟營運至今約1年，犯罪被害人保護協會新竹分會今天說，感謝現場提供公益攤位，讓被害者家屬可創立堅果品牌並銷售，幫助維持收入，也照顧家人。

財團法人犯罪被害人保護協會新竹分會主委陳進興向中央社記者表示，此次協助馨生人在後站夜市成立攤位，並協助創造堅果品牌，更邀地方人士以購買力力挺，讓馨生人維持穩定收入，能照顧家人。

新竹後站夜市管理營運的展祐公司總經理溫國勝告訴中央社記者說，後站夜市位於新竹火車站後站停車場，去年在新竹市政府輔導後重啟，成為地方夜間逛街新去處，每週二、四晚間開設，吸引不少民眾前來。

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溫國勝表示，在接管後站夜市後，也逐漸打出地方名氣，因他也是犯保新竹分會委員，了解被害家庭因家庭事故頓時失去經濟等狀況，透過免費提供夜市攤位空間，協助馨生人創造經濟收入。

溫國勝說，除公益攤位外，他也協助青年創業，如蔬果飲料業者施竣融的團隊，透過研發苦瓜結合檸檬，並用手工捶打後再與茉莉綠茶融合，味道獨特，更協助業者設計攤位擺設造型等，獲消費者青睞。（編輯：李錫璋）1131117