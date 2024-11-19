未來企業大獎星國登場 高雄桃園推AI創新科技獲獎

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（中央社記者吳昇鴻新加坡19日專電）2024未來企業大獎頒獎典禮在新加坡登場，高雄市政府毒品防制局獲最佳市民福祉獎、桃園市政府獲數位政策相關獎項。駐新加坡代表童振源到場致賀時表示，2個城市運用AI創新科技創造民眾福祉，可讓政策實行更有效率。

2024未來企業大獎（Future Enterprise Awards）18至19日在新加坡舉行頒獎典禮，高雄市政府毒品防制局以「大數據 & 5GAIoT 智慧毒品防制系統、科技輔導暨藥癮者高風險自動預警」專案，獲得「智慧城市特別獎-最佳市民福祉獎（Special Award for Smart Cities–Best in Citizen Wellbeing）」台灣暨亞太區2獎項。

高雄市毒品防制局長林瑩蓉告訴中央社，藥物濫用造成個人、家庭、社會、國家的危害，已是全球共同面對的問題與挑戰，智慧毒品防制系統的科技輔導，是促進輔導成效的有效解決方案。

林瑩蓉強調，智慧毒防系統透過「科技」加乘，開創「輔導」新紀元，整合健全社會毒防體質，促進台灣與國際接軌，感謝高雄市長陳其邁的領導，將持續秉持「以人為本」的創新精神，強化5G AIoT技術，擴散推廣運用，全面強化毒防策略，繼續提升市民福祉。

高雄市毒品防制局發布新聞稿表示，此專案以AI科技突破社會服務人工極限，建置風險因子與保護因子的大數據AI分析雷達圖，掌握輔導方向及趨勢、對症下藥，提升輔導成效。

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此外，桃園市政府也以「城市環境治理：AI環境污染辨識系統（City Environmental Governance: AI Environmental Pollution Recognition System）」參賽，在「智慧城市類別-最佳數位政策獎（Special Award for Smart Cities-Best in Digital Policies）」獲得國家首獎與亞太區首獎。桃園市環保局長陳世偉表示，桃園的AI環境污染辨識系統為亞太區唯一環境科技應用，顯示桃園城市環境治理獲得肯定。

童振源出席活動致賀，接受中央社訪問時說，高雄與桃園2座城市運用AI創新科技創造民眾福祉，其中，高雄方面運用AI連結政策及相關分析，讓政策實行更具效率。（編輯：張芷瑄）1131119