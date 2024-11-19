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馬祖失溫黑面琵鷺康復 今野放回清水濕地

2024/11/19 17:25（11/19 18:28 更新）
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（中央社記者潘欣彤連江縣19日電）13日因失溫導致跌落南竿清水濕地旁魚池之黑面琵鷺，今天恢復健康，並在地區愛鳥人士協助下，野放回清水濕地，將再持續觀察牠棲息與覓食狀況。

連江縣政府產業發展處獸醫賴文啟跟中央社記者說，該黑面琵鷺為亞成鳥，13日因失溫被民眾發現後，經過數日觀察與診治後已恢復健康，牠體重約為1.2公斤，有偏瘦狀況，但這幾天食量不錯，昨天吃了2餐，每餐約12隻魚。馬祖野鳥學會理事長王建華說，魚來自地區漁民贊助。

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今天中午黑面琵鷺在地區鳥友協助下，回到清水濕地野放，疑因現場風勢過大，牠在濕地旁水泥平台步行並多次試圖展翅，約15分鐘後才順利飛出平台，並順利於濕地海灘覓食，在場鳥友看見牠順利飛離，坦言鬆了一口氣。

賴文啟說，該黑面琵鷺可能因與同伴失散，才暫時落腳清水濕地覓食與棲息，但憂心牠覓食能力不佳，這幾天會繼續觀察，若再發現有體力下降等情形，考慮留置、禽流感檢疫後，因現行法規鳥類無法搭乘飛機，會以船舶載運至台灣本島，交由專業單位後續照顧。（編輯：林恕暉）1131119

#王建華
#連江縣政府產業發展處
#賴文啟
王建華
馬祖南竿黑面琵鷺因失溫跌落魚池 搶救後無大礙馬祖南竿出現黑面琵鷺蹤跡 在地鳥友：罕見
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