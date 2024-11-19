清水服務區疑指引標誌不足 高公局要求廠商強化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中19日電）國道營業額最高的清水服務區，全面改裝後15日試營運，但新賣場疑因指引標誌不足，出現民眾扛嬰兒車上樓梯。高公局表示，可能人潮眾多遮掩指引標誌，已要求廠商強化並增設標示。

國道3號清水服務區因營業額為國道服務區中最高，有國道金雞母之稱。清水服務區今年3月由統一超商公司接手，全面啟動改裝作業，新餐飲賣場空間11月15日試營運，12月中旬全面正式啟用。

試營運期間，吸引大量遊客到訪，進入新的服務區賣場，雖然一樓到二樓的階梯不長，卻有民眾徒手搬嬰兒車走上階梯，長者也拄著拐杖，小心翼翼一階階爬上樓梯，明顯有些吃力。

高速公路局中區養護工程分局業務科科長林華燦告訴中央社記者，清水服務區11月15日開始試營運，賣場內無障礙指標系統均通過無障礙設施履勘、核發使用執照、符合建築法規規定。不過因現場櫃位繽紛、人潮眾多，不易瞬間辨識。

林華燦指出，為方便民眾辨識，中分局已責成統一公司再強化相關標示，增設大型指標，滿足用路人需求。（編輯：謝雅竹）1131119