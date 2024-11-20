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2025台灣燈會在桃園 不動產公會捐款市府300萬元

2024/11/20 17:35
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（中央社記者葉臻桃園20日電）2025台灣燈會將在桃園舉行，桃園市不動產開發商業同業公會今天捐贈新台幣300萬元給桃園市政府協助舉辦。桃園市長張善政表示，期盼更多民間資源投入，讓活動辦得更加成功。

桃園市政府觀光旅遊局表示，2025台灣燈會將於明年2月12日至23日舉行，場域自機場捷運A18桃園高鐵站及A19桃園體育園區站向外延伸，沿線設置5大主題燈區，其中A19站「光的遊戲場」展區將於2月7日起試營運。

張善政今天主持市政會議時表示，感謝桃園市不動產開發商業同業公會捐贈300萬元支持2025台灣燈會，展現民間的熱情與力量，期盼更多民間資源投入。

桃園市不動產開發商業同業公會理事長劉守禮表示，公會除支持燈會外，也投入桃市府教育局3D行動電影等公益活動，希望發揮拋磚引玉作用，讓更多的企業團體共襄盛舉。

劉守禮說，桃園航空城開發進行中，捷運也在施工，這幾年的招商引資也成果斐然，希望能夠配合市府共同打造新的桃園。（編輯：李錫璋）1131120

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