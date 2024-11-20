鄒族獵人4度監測到台灣黑熊 已領10萬獎勵金

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）嘉縣鄒族獵人協會獵人湯志卿今年5至6月，三度在新高口巡守區域拍攝到台灣黑熊畫面，9月又在特富野部落獵場拍到台灣黑熊成年個體，今天獲林業署頒發新台幣5萬元棲地監測獎勵金。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞訊息，依據台灣黑熊生態服務給付計畫，今天頒發5萬元棲地監測獎勵金給湯志卿，他今年已領到10萬元獎勵金。

嘉義分署說，此次拍攝到黑熊的地點屬於特富野部落獵場，鄒語名為thiataka，地勢較為平坦且終年有水，針闊混生林內有檜木、牛樟、殼斗科植物、野蘋果、山枇杷、楠木等，是野生動物經常利用且植被多樣豐富的地點，也是通往北霞山、楠梓仙溪的必經山徑。

嘉義分署指出，為增進部落社區對台灣黑熊的認識並投入在地黑熊保育工作，自112年開始，於黑熊分布熱點區域推行台灣黑熊生態服務給付計畫，內容包括巡護監測及入侵自主通報，提供入侵通報獎勵及宣導部落黑熊誤補無罪，鼓勵在地民眾參與黑熊保護。

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此外，巡護監測的部分由社區部落組織成立巡守隊，每月協助巡守黑熊潛在棲地，進行違法獵具通報及宣傳使用改良式獵具等工作。巡守隊配合紅外線自動相機的架設，於巡守範圍內拍攝到黑熊影像，每次發給至高5萬元獎勵金，每年以3次為限。

嘉義分署強調，部落社區所拍攝的黑熊影像，除可提供黑熊族群數量分布、生態習性監測資訊，透過「生態服務給付」方案，提供「生態薪水」給協助維護瀕危物種棲地的居民，以降低人獸衝突、共享保育成果。（編輯：陳政偉）1131120