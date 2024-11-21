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高雄海味前進加拿大超市 11天創1500萬元商機

2024/11/21 11:59（11/21 12:31 更新）
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高雄市海洋局與國華台灣食品公司在多倫多2家超市舉辦「高雄海味展」，10月底邀請梓官、林園區漁會、宏裕行、天時福、蘇班長及利安鑫等6家業者參展，現場試吃購買人潮絡繹不絕。（高雄市海洋局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年11月21日
高雄市海洋局與國華台灣食品公司在多倫多2家超市舉辦「高雄海味展」，10月底邀請梓官、林園區漁會、宏裕行、天時福、蘇班長及利安鑫等6家業者參展，現場試吃購買人潮絡繹不絕。（高雄市海洋局提供）中央社記者林巧璉傳真 113年11月21日
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（中央社記者林巧璉高雄21日電）高市府海洋局與國華台灣食品公司在多倫多2家超市舉辦「高雄海味展」，邀請梓官及林園區漁會、宏裕行、天時福、蘇班長及利安鑫等6家業者參展，11天展期創1500萬元商機。

海洋局今天發布新聞稿表示，「高雄海味展」在多倫多當地時間10月31日至11月10日舉辦，業者受邀在多倫多國華超市及美麗超市舉辦展售會，活動期間海味商品在當地造成搶購熱潮，現場採買人龍綿延不絕。

海洋局長黃登福表示，為推動高雄海味品牌拓銷海外市場，海洋局不遺餘力帶領業者共同行銷，繼去年與國華台灣食品公司合作辦理「高雄週食品展售會」（加拿大溫哥華）活動，成功打開美西銷售市場，今年結合國華30週年，擴大辦理「高雄海味展」，攻進美東市場。

黃登福說，現場展售商品銷售一空，展售期間創下新台幣1500萬元商機，未來超市將持續進貨，預計年效益可達近2億商機。海洋局今年也輔導業者拓展國內、外展覽會，截止目前參展績效現場效益及未來1年商機約達19.24億元，高雄海味產品逐步於國內外市場發光發亮。

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國華台灣食品公司董事長周怡華表示，今年高雄海味展效益驚人，各家業者推出自家主打商品試吃，眾人品嚐後皆讚不絕口，紛紛搶購海味商品；其中國華超市特別配搭1元加幣兌換現煮黑輪蘿蔔湯活動，現場換購人潮絡繹不絕。

周怡華說，此次高雄海味產品熱賣，還有民眾特別開車5小時到超市採購，展售期間擠滿結帳人潮，不只民眾買得開心，參加展售業者也都大賣，對於高雄海味品牌相當有信心，未來國華也將繼續與海洋局合作，讓高雄海味商品在加拿大地區拓展商機。（編輯：陳仁華）1131121

#高雄市海洋局
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