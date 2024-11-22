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台南與日本水戶市締結友誼 新設道路命名「水戶街」

2024/11/22 16:55
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（中央社記者張榮祥台南22日電）台南市長黃偉哲和日本茨城縣水戶市長高橋靖今天簽署協定書，正式締結友誼市，黃偉哲為兩市締盟送上大禮，未來飛虎將軍廟所在安南區，將有一條新設道路命名「水戶街」。

台南市政府今天發布新聞稿指出，日本茨城縣水戶市長高橋靖、議長大津亮一等府會團隊及市民團一行72人今天拜會黃偉哲，黃偉哲和高橋靖更在永華市政中心簽署促進友好交流協定書，讓台南市和水戶市締結為友誼市。

黃偉哲表示，台南市和水戶市因飛虎將軍廟結緣，兩市學生在體育活動交流，有著深厚友誼基礎。今年適逢「台南400」，兩市締盟是情誼里程碑，也為台南城市外交歷史留下重要一筆。

黃偉哲說，紀念台南市和水戶市友誼，他昨天已簽署公文，未來飛虎將軍廟所在安南區，將有一條新設道路命名為「水戶街」，為兩市締盟送上最佳大禮。

今年第3次到訪台南市的高橋靖則表示，締盟日期11月22日是日本「好夫妻之日」，象徵水戶市和台南市關係就像夫妻一樣長長久久。

高橋靖說，他上午前往飛虎將軍廟參拜水戶市出身飛虎將軍杉浦茂峰少尉，告知兩市即將締盟，祈求未來合作更順利。高橋靖同時承諾全力推動兩市交流，擴大使用芒果等台南農特產品作為學童營養午餐食材、和安南區國小交流等，深耕惠及下一世代。

水戶市位於日本茨城縣中部，也是茨城縣廳所在地，以「水戶黃門」（水戶藩主德川光圀別稱）、三大名園之一「偕樂園」及特產「水戶納豆」聞名。

飛虎將軍廟位於台南市安南區，主祀出身日本水戶市的海軍飛官杉浦茂峰少尉，他在二戰末期捨身保全當地居民，民眾建廟祭祀，成為台南與水戶交流橋梁。（編輯：郭諭儒）1131122

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黃偉哲
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高橋靖
日本水戶市長台南拜會黃偉哲 兩市年底締盟
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