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基隆雨勢趨緩 逾50隻黑鳶現海洋廣場覓食

2024/11/24 15:28
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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）基隆市近期陰雨綿綿，週末難得雨勢趨緩，海洋廣場上空出現大量黑鳶盤旋，吸引民眾駐足拍照。基隆鳥會估計，一度最多達54隻黑鳶，雖未打破紀錄，但也是難得一見景象。

基隆市週末2天難得雨勢暫歇，海洋廣場上空突然出現數十隻黑鳶，時而自在翱翔，時而高速俯衝覓食，吸引許多攝影玩家和民眾駐足拍照，還有白鷺鷥棲息在東岸碼頭，今天上午內港更出現了難得嬌客海龜。

有民眾直呼，海洋廣場的天空這2天「好漂亮」，她從來沒看過這麼多黑鳶同時在天空盤旋；也有拍攝鳥類愛好者觀察到，成群的黑鳶中，有不少是幼鳥在此練習覓食技巧和飛行技術。

基隆鳥會總幹事李知榕表示，根據基隆鳥會調查，海洋廣場上空，去年同時出現最多達65隻黑鳶，整個基隆市最多的紀錄則有75隻黑鳶，昨天海洋廣場一度多達54隻黑鳶，雖未打破去年的65隻最高紀錄，但也是難得一見景象。

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李知榕指出，研判可能連續下雨數天，週末天氣轉好，大量黑鳶群聚在此覓食，且海洋廣場附近海域近日流出不少雞皮、死魚、內臟類等，都是黑鳶喜愛的食物，由於黑鳶屬於食腐性猛禽類，也可稱黑鳶是「清道夫」。

李知榕表示，民眾近期若打算前往基隆市欣賞或拍攝黑鳶，建議上午可在旭川河口，下午則到海洋廣場，拍照會比較順光，至於時間就較難掌握，因為可能此時出現許多黑鳶，但下個小時就不見了，不過大致上來說，以上午黑鳶的數量會比較多。（編輯：方沛清）1131124

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