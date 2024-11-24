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近2千件精選48張照片 北市展出老房子攝影作品

2024/11/24 15:52
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（中央社記者陳昱婷台北24日電）台北市文化局舉辦老房子影像徵件攝影比賽，吸引近2000件以鏡頭訴說台北建城140週年歷史故事的作品，經評選後有48件作品脫穎而出，即日起在台北記憶倉庫展出。

台北市文化局今天舉辦2024年台北古蹟日「老房子影像徵件」攝影比賽展覽開幕暨頒獎典禮，此次吸引1940件作品、14歲至80歲的參賽者角逐，最後評選出48件獲獎。

台北市文化局專門委員邱稚亘致詞表示，今年影像徵件以「見城百事，老屋我城」為主題，期待看見參賽者透過攝影鏡頭將台北市的歷史解壓縮，呈現這座城市140年以來、從清代走到國民政府的歷史。

他指出，此次比賽的評審團涵蓋攝影、建築及文化資產3大領域的專家，由於今年投稿件數較去年幾乎是倍增，評審團花了非常多時間才選出獲獎作品，前3名更是得到評審一致肯定。

邱稚亘介紹，第3名為林超然的「歲月之牆」，這張照片以歷史建築林安泰古厝為主題，攝影師在這座地板乾淨、牆壁光潔的歷史建築中，找到一個不平常的角度，呈現歲月的累積。

第2名則是拍攝今年剛修復完的市定古蹟士林神農宮，俞寶華為竹編藝術家林靖格的作品「香火」留下難得紀錄；首獎作品為詹登貴拍攝的歷史建築「原台北刑務所官舍」，取景宿舍內燒毀又重建的空間，捕捉到原有構建、新建材與人互動的意象。

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詹登貴分享，拍下首獎作品的那天，他在現場待了大概3個小時，一邊觀察光影變化，一邊將所有角度都拍過一輪，最後倚靠著玻璃時，恰巧有參觀民眾的倒影反射到鏡頭中，搭配薄暮產生虛幻飄渺的感覺，便按下快門把握住這個瞬間。

文化局表示，今年的老房子影像徵件攝影展即日起至12月22日在台北記憶倉庫展出，歡迎所有民眾參與體會這些作品傳遞的故事、記憶及情感，期待吸引更多人投入文化資產傳承。（編輯：李錫璋）1131124

#台北市
#台北市文化局
#邱稚亘
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