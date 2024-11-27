全國技藝競賽 新竹光復高中奪烘焙等3項優勝

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（中央社記者魯鋼駿新竹市27日電）新竹市光復高中表示，學生參加113學年度全國高級中等學校技藝競賽，分別於烘焙組、中餐烹飪組及幼兒教具製作組取得3項優勝，校方期待獲獎學生在不同領域有更好發展。

光復高中提供新聞資料指出，113學年度全國高級中等學校技藝競賽，餐飲管理科學生陸嘉瑄獲烘焙組全國優勝第14名、吳睿哲榮獲中餐烹飪組全國優勝第17名，幼保科鄭琪樺榮獲幼兒教具製作組優勝第22名。

陸嘉瑄等3人今天接受中央社記者採訪，陸嘉瑄表示，今年競賽題目為「酒會小蛋糕」，要求製作50份巧克力淋面方形蛋糕，上面還要加上蝴蝶、天鵝等裝飾，相當耗時，許多選手沒有辦法在時間內完成，很開心此次能獲優勝。

吳睿哲指出，此次競賽的術科題目為「薄脆松子牛肉粒、香煎黃魚金縷絲及創意菜純米粉料理」，主要考驗選手的刀功與火候控制，他用平常練習的節奏逐一完成各項料理。

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鄭琪樺表示，她自小喜愛畫畫，曾於國中時參加學校繪畫比賽獲獎，高中進入幼保科後努力結合興趣製作教具，成品均獲校內附設幼兒園孩童們喜歡，希望未來能成為幼教老師，創作教具陪孩子學習、成長。

新竹市光復高中校長李詩慶告訴中央社記者，學生們為了在競賽中取得好成績，常利用假日加強學、術科能力，此次獲得佳績實至名歸，期待學生都能在不同領域有更好發展。（編輯：戴光育）1131127