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冬戀蘭陽溫泉季 12/6起宜蘭礁溪登場

2024/11/27 16:04
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）「2024冬戀蘭陽溫泉季」將於12月6日至12月15日連續10天，在宜蘭礁溪舉辦，活動期間除有復古踩街嘉年華，還有美食旅展、音樂會與燈光裝置藝術。

宜蘭縣政府工商旅遊處今天表示，為吸引遊客入冬後到宜蘭縣礁溪鄉溫泉區泡湯觀光，由縣府等單位主辦的「2024冬戀蘭陽溫泉季」，將於12月6日起在礁溪湯圍溝溫泉公園周邊舉辦。

工商旅遊處指出，這項活動12月8日下午3時起將舉辦重頭戲踩街嘉年華，邀請近50個團隊一起以復古造型裝扮，走上街頭。此外，12月9日至12月14日每晚7時至8時，規劃「歡樂小踩街」，邀請遊客同歡。

12月9日至12月15日的每天傍晚5時至晚間9時，也將舉辦「溫泉美食旅展」，由地方觀光產業及在地優質店家共同參展，推出相關優惠票券與多元特色伴手禮等。

12月15日晚間7時至9時於礁溪溫泉路、健康路口舉辦「溫泉音樂會」，邀請知名藝人獻唱。

工商旅遊處表示，即日起到明年2月16日的每天晚間，還有燈光裝置藝術，讓遊客享受燈光藝術的視覺饗宴。（編輯：張銘坤）1131127

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