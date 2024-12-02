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竹市114年總預算三讀通過 20年首次歲入歲出賸餘

2024/12/2 18:55
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（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）新竹市114年度總預算案今天完成三讀程序，歲入原編新台幣297.67億元，遭刪3300萬元；歲出原編297.63億元，刪6000萬元。新竹市府表示，為近20年來首次歲入、歲出賸餘。

國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡今天告訴中央社記者，新竹市114年度總預算的刪減比例較113年度低，並針對出國考察等特定科目部分刪減，希望竹市府能更節省，將錢用在刀口上。

民進黨新竹市議會黨團發布新聞稿表示，因涉貪案遭停職的新竹市長高虹安力推「凍卵政策」，但市民反應冷淡、成效不彰，許多議員提議刪除部分經費，可見竹市府在編列預算時仍不夠謹慎，有些項目過度浮編。

時代力量新竹市議會黨團總召林彥甫透過文字指出，114年度新竹市總預算案協商過程中，時力黨團堅持刪除出國考察預算、國際IP（品牌形象）行銷策展活動等，最後有達成刪除部分金額。

新竹市政府主計處發布新聞稿表示，新竹市114年度總預算原編297.67億元，新竹市議會刪減3300萬元；歲出編列297.63億元，市議會刪減6000萬元，為近20年來首次歲入、歲出賸餘，將接續推動市政建設，並配合軍公教等調薪經費。

新竹市代理市長邱臣遠指出，將在預算範圍內推動市政願景與承諾，實現「安居科技城，幸福真永遠」的城市願景。（編輯：戴光育）1131202

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