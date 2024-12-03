警方陪同家長入校 高市府：合乎程序保障學生權益

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（中央社記者張已亷高雄3日電）高雄市警局左營分局上個月接獲某國小學生家長報案，警方陪同家長到校但全程距離學生百公尺外，由校方依規處理。高雄市教育局表示，過程合乎程序並依法保障學生權益。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿表示，某國小學生11月29日下午在課堂中向導師反映吊飾失竊，導師考量學生受教權益，請學生簡單檢查座位及書包後就繼續上課。學生家長對此不滿，向警方報案並要求進一步處理。

警方到校後與校方協商，決定避免直接搜查學生書包以免造成心理壓力，改在學生放學後由學生自行檢視個人物品，最終未尋獲失物。事後校方在2日對該班級進行輔導，教導學生物權意識與守法觀念，並協助受影響學生舒緩情緒。

教育局表示，全程均依相關規定處理，警方未直接接觸學生，校方則考量學生心理與權益基礎上進行應對，另已完善設置校園安全處理機制，未來將加強親師生之間溝通，並與警政單位協調合作建立處理規範，確保校園安全與秩序不受干擾。

教育局指出，警方在過程中沒有做任何具強制性或侵害學生權益行為，校方在應對家長訴求與學生權益間保持平衡，整體過程符合相關法規及校園安全應對程序，並呼籲家長與校方密切配合共同面對問題，為學生營造安全與信任的學習環境。

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高雄市政府警察局左營分局人員表示，當時員警與家長到國小門口外會合，由家長向校方學務主任反映情況，後續在校方同意下，由生教組長帶領警方與家長至學校操場旁，並由老師將該班學生聚集在操場另一邊，由校方依校規程序處理，警方全程未介入。

警方表示，員警由生教組長陪同，全程距離學生約100公尺外，期間均未與學生、物品有所接觸，也沒有進入教室，均依內政部警政署「警察人員進入校園執法相關機制」規定辦理。（編輯：謝雅竹）1131203