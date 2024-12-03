南投花卉嘉年華12/14起跑 冬梅春櫻薰衣草接力綻放

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）南投花卉嘉年華於12月至明年3月陸續登場，有賞梅花、櫻花、蘭花、牡丹花、薰衣草、焢窯等主題活動，主題日12月14日在台一農場啟動，有10公尺高耶誕樹點燈、趣味表演等。

南投花卉嘉年華將於12月14日起陸續在埔里鎮、信義鄉、仁愛鄉、草屯鎮、魚池鄉、鹿谷鄉等地登場，縣府今天宣傳。南投縣長許淑華表示，南投有各種花卉，縣府精心規劃花卉嘉年華系列活動，已是具口碑的歲末、初春觀光盛會，感謝交通部觀光署持續補助活動經費。

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南投縣政府觀光處表示，花卉嘉年華主題日12月14日及15日、21日及22日在台一生態休閒農場，現場打造歐洲婚宴花園意象，業者也推出12月14日到22日免門票優惠，只要持今年11月、12月發票即可免費入園，發票全捐埔里在地公益團體陳綢兒少家園幫助弱勢。

觀光處表示，花卉嘉年華包含12月21日埔里鎮演習林園區「花漾森活派對」、12月21日信義鄉梅子夢工廠「踏雪尋梅」，以及明年1月仁愛鄉互新冬梅賞花季、1月25日至3月2日信義鄉草坪頭櫻花季、2月九族櫻花祭、3月杉林溪牡丹花季、3月九族薰衣草季等活動。（編輯：張雅淨）1131203