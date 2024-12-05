本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風影響11月CPI再破通膨警戒線 菜價飆近2年新高
首頁 / 地方

相伴學童與長輩6個年頭 屏大3學習輔助犬退休

2024/12/5 17:46（12/5 17:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國立屏東大學學習輔助犬Bonnie（前右起）、Baby、Bruce走踏中南部地區，陪伴學童及長輩逾6年，5日舉行退休典禮，校長陳永森（後）送上祝福及退休大禮包。中央社記者李卉婷攝 113年12月5日
國立屏東大學學習輔助犬Bonnie（前右起）、Baby、Bruce走踏中南部地區，陪伴學童及長輩逾6年，5日舉行退休典禮，校長陳永森（後）送上祝福及退休大禮包。中央社記者李卉婷攝 113年12月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣5日電）國立屏東大學學習輔助犬Baby、Bruce和Bonnie走踏中南部地區，陪伴學童及長輩逾6年，今天舉行退休典禮，退休後將被領養轉為家犬，展開「第2狗生」。

屏東大學為感謝3隻學習輔助犬多年服務、無私奉獻，今天下午舉辦「感恩相伴－繼續幸福毛生活」活動，為3隻小狗舉辦退休典禮。儀式相當溫馨，還有曾經受到小狗陪伴的學童錄影送祝福，屏東大學校長陳永森也送上退休大禮包。

陳永森會中提及，Baby、Bruce和Bonnie不僅是學校的一部分，更是無數家庭和長者心中珍貴的朋友，牠們每個微小舉動，都讓人感受到深深的溫暖和關懷，退休被領養後可以獲得好的照顧，這也是社會善的循環。

領養Baby的王素華說，Baby現在在家裡過著快樂開心的家犬生活 ，開啟「第2狗生」，在家陪伴家中有輕微失智的母親，繼續療癒全家人的心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

屏東大學提及，Baby、Bruce和Bonnie服務不僅是對孩子學習幫助，更是一段心靈陪伴的旅程。過去逾6年的日子裡，牠們陪伴孩子走過學習困難時刻，用無聲行動，讓孩子們感受到被理解和支持的力量。

屏東大學指出，10歲的Baby愛撒嬌且親人，是天生陪伴小朋友閱讀的好夥伴，喜歡靠在身上，大家都無法抵擋牠的撒嬌攻勢，服務7800人次；10歲的Bruce個性親人、穩定，右後腳因為天生骨骼發育問題，只用3隻腳走路，但不影響當快樂小狗，服務6700人次；Bonnie也是10歲，愛笑且好動，服務4500人次。（編輯：張雅淨）1131205

#大學
#屏東大學
#屏東縣
#陳永森
#國立屏東大學
#Baby
陳永森
台加全面推進合作 屏東大學擬與亞伯達大學簽協議屏東大學國考電腦試場揭牌 提供984席應試座位
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.105
更多編輯台推薦新聞：