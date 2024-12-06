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屏東王船文化館12/27開館 360度沉浸式劇場如臨現場

2024/12/6 13:12（12/6 14:11 更新）
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屏東縣王船文化館工程耗時近3年，將於27日開館，其中360度沉浸式環形劇場完整呈現迎王文化的震撼與感動。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年12月6日
屏東縣王船文化館工程耗時近3年，將於27日開館，其中360度沉浸式環形劇場完整呈現迎王文化的震撼與感動。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 113年12月6日
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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東縣王船文化館工程耗時近3年，將於27日開館。以東港辛丑、甲辰正科王船平安祭典為素材的360度沉浸式環形劇場，將首度公開，臨場感十足如祭典現場。

屏東縣政府今天新聞稿表示，迎接12月27日開館，王船文化館正加緊腳步進行布展、設施測試等相關作業。館內主要亮點除了由東隆宮王船師傅建造典藏王船，還有位於館內1樓沉浸式劇場，由擅長展演設計策展人馮建彰率領專業團隊，以總長20公尺環形螢幕、近5公尺高挑高展場，演繹王船文化。

馮建彰說，劇場影片主題「生命的長河」，拍攝時間自2021年辛丑正科王船祭典，橫跨至甲辰正科平安祭典，影片雖短短不到10分鐘，卻花了近4年，過程中出動超過10部攝影機大型陣仗，包含空拍與360環景攝影珍貴紀錄，完整蒐錄東港王船文化點滴。

馮建彰認為，「除了影像，沒有感動、充滿人文味與有共鳴的故事是不行的」，因此珍貴畫面還原迎王祭典，更融入說故事情境，邀請東港出身的在地藝術家黃志偉合作，黃志偉本身也是東港七角頭轎班，從小到大受到東港迎王影響，藉由旁白與創作將迎王祭典更加深刻化，共同見證迎王不單單只是信仰，更是一種情感。

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文化處表示，沉浸式劇場內容不僅以360度影像，讓觀眾如同身臨現場感受與震撼，並以動畫展現「諸羅縣志」中荷蘭戰艦在汪洋中驚見王船歷史。

文化處提及，今年3年1科的屏東迎王平安祭典已圓滿落幕，緊接著眾所期待王船文化館，不只連結東港人情感記憶、保存並傳承造船工藝，更希望國家重要無形文化資產讓更多人體會並感同身受，即使從未到過迎王現場民眾，也能透過當代科技藝術，沉浸式體驗方式感受屏東迎王文化內涵與震撼。（編輯：孫承武）1131206

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