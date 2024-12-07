北市府擬整修市政大樓設充電樁 議員指有安全疑慮

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（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市政府規劃「延壽」整修市政大樓，包含在地下停車場設18座汽車充電樁。議員指相關法規中央仍未通過如何確保安全，市府今天表示，將規劃設置斷電設備等安全措施。

北市府指出，考量市政大樓啟用至今30年，為改善整體洽公及辦公環境，將推動市政大樓「延壽」智慧化專案計畫及整修工程，期程3年，工程分為智慧化專案計畫等，預算為新台幣7.5億元，包含設電動車充電樁等。

台灣民眾黨台北市議員陳宥丞以質詢資料表示，北市府規劃市政大樓整修工程，包含增設電動車充電停車格及充電樁等，但相關法規中央還未立法，市府規劃增設充電設備時，恐沒有法規能遵守。

他說，北市府應先詢問中央，並提前訂出相關規則，且在市政大樓地下停車場設電動車充電樁，應比照檢查電梯規則，包含定期安檢、第三方認證單位協助認證等，才能確保無安全疑虞。

國民黨台北市議員曾獻瑩以資料指出，北市曾發生多起電動車起火案，因鋰電池火災較難控制，用傳統滅火方法效果有限，市府應強化地下停車場的消防安全措施。

北市府回應，市政大樓的地下停車場將規劃設電動車專區且會與其他車輛區隔，充電樁預定設在地下1樓並接近停車場出入口，會設置泡沫系統及防火毯等設備。

市府指出，規劃設置在地下停車場的充電裝置將有斷電機制，並會透過監視器掌握車輛使用充電樁狀況，若發生異常會立即派人到場處理。

市府表示，除市政大樓整修專案計畫及改造府前廣場，也將盤點每年所需辦理經常性維修項目，編列約6.5億元預算，執行包含整修外牆和大樓結構補強等土木工程，及改善空調與消防等機電工程。（編輯：李錫璋）1131207