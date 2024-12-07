屏東和生市地重劃區老樹移植 9旬耆老憶當年種下

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（中央社記者黃郁菁屏東縣7日電）屏東和生市地重劃區工程進行中，屏東縣政府清查場域範圍時，發現有3棵樹齡70年以上老樟樹並策劃移植。今天在居民見證下舉行移植活動，當年手植老樹耆老現身分享故事。

親手種下樟樹的耆老、今年92歲的陳其春今天也到場見證老樹新生，他接受媒體聯訪表示，青年時期在此地養鴨，時常經過陰暗竹林，感應到有名留鬍鬍的長者跟隨，深信是土地公顯靈，因此開始供奉石頭公並搭設草寮。而後又接收到土地公指示在此地種樹，因此栽下3棵樟樹。

當年草寮如今已是香火鼎盛的福德祠，並經3次修廟。早年此處在殺蛇溪舊河道旁，發生過幾件溺水事件，陳其春曾救起幾個人，這些歷史也都被老樹見證。陳其春說，看到縣府重視老樹移植，內心也很感動，希望老樹能夠繼續護佑當地居民、見證新生。

屏東縣長周春米表示，和生市地重劃區是非六都第1件、全國第2件都市計畫核定解編案，座落於屏東市萬年溪與殺蛇溪匯流處及省道台1、台3線重要交通節點處，也是屏東市重要門戶，原本區內土地多屬低度使用及建築物老舊凌亂情形、缺乏整體規劃，縣府「還地於民」，擇定以重劃方式開發，全區面積約7.3公頃，重劃後規劃住宅區約4.99公頃、公園用地及道路用地約2.32公頃。

周春米說，近年來縣府在和生市地重劃區周邊投入多項基礎建設，包括殺蛇溪環境改善工程、縣民公園、大武營區文資修復工程、屏東榮民總醫院及大武營市地重劃工程、屏東高鐵特區、屏東科技產業園區等，打造成為屏東市另一個新都心，3棵老樟樹歷經酷暑、颱風仍屹立不搖，象徵當地新生社區「重獲新生」，對於屏東縣都市發展樹立新里程碑，也將增添萬年溪新亮點。

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縣府新聞稿表示，重劃區工程是都市發展首要前置工程，屏東和生市地在今年2月開工後，包括道路、公園綠地、滯洪池、維生管線建置（汙水下水道系統、電力系統、電信系統、寬頻系統、自來水系統、瓦斯管線系統）等各項工程均同步進行，讓重劃區完工後即符合都市發展宜居城市建構。

縣府提及，工程設計規劃初期清查場域範圍內地上物，發現數棵樹齡超過50年樟樹，其中3棵樟樹樹齡70以上，樹幹需要2名成人手臂張開才能環抱，高度約10至12尺。老樹在移植過程中採用低噪音、低排放施工設備，降低對周邊生態影響，於4月斷根後熬過酷暑，也歷經凱米、山陀兒、康芮3個颱風摧殘後依然健在。（編輯：謝雅竹）1131207