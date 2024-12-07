竹北半城路跑登場 運動賞景嚐鮮拿好禮一舉數得

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣7日電）竹北市公所舉辦「2024竹北半城路跑」今天清晨登場，竹北市長鄭朝方下場參賽與跑者一起欣賞竹北田園等美景，沿途還能享用烏魚子等美食，完賽者還有特殊設計晶片造型獎牌。

竹北市公所發布新聞稿指出，「2024竹北半城路跑」為市公所首次舉辦路跑盛事，吸引多名網路紅人及超過3500名跑者參與，成為最好的城市行銷。

新聞稿中，鄭朝方表示，此次參賽者涵蓋各年齡層，其中5公里樂活休閒組是報名人數最多的組別，他也是其中1名跑者，一起以跑旅方式認識竹北市。

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鄭朝方指出，全程21公里的賽道上設有7個補給站，由竹北市13個社區與竹北市農會共同打造，跑者能享受烤乳豬、烏魚子、鹹豬肉、鹹酥雞等在地美食，完賽者可獲得特殊設計的晶片造型獎牌，象徵竹北市結合科技與創意的精神。

竹北市公所表示，此次活動賽道可以看到竹北市西區城市、田園、河岸景觀及濱海美景等，競賽組別包括21公里半城挑戰組、12公里城市漫遊組、5公里樂活休閒組及1公里歡樂親子組。（編輯：戴光育）1131207