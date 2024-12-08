郭俊麟見面會限200人民眾嘆可惜 市府：安全需求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）世界12強棒球賽台灣隊奪冠，竹市府為設籍竹市投手郭俊麟6日辦英雄見面會，有民眾反映僅開放200名球迷且不能合照可惜，市府說，是因應經紀公司提出活動安全等需求規劃。

新竹市政府教育處人員向中央社記者表示，郭俊麟是西門國小出身的選手，為讓基層棒球小將及市民有機會一睹冠軍球員，6日下午2時安排英雄見面會，也吸引不少球迷前來，現場動線順暢，民眾皆排隊依序上台互動，秩序良好。

不過有民眾告訴中央社記者，市府辦英雄見面會活動只開放200人進場，也不開放合照及簽名，還有部分球迷等了許久，卻無法與郭俊麟互動，實在可惜，另在簽名球也只有15顆，難以獲得。

但也有陳姓球迷向中央社記者說，考量郭俊麟的安全，開放有限人數能上台互動是合理，且郭俊麟出現於台上，在台下都能用手機捕捉身影，也感到開心與滿足。

對此新竹市政府透過文字表示，活動以經紀公司要求為主，因此郭俊麟出席不簽名、不拍照，但也讓球迷有互動機會，可以進行擊拳活動，而民眾在此時間能以手機拍照或攝影。

市府說，簽名球的部分為活動所需，現場以問答方式炒熱現場氣氛，民眾皆可透過搶答獲得，機會公平。

市府指出，因大禮堂可容納340人，新竹市學校基層棒球學生報名踴躍，統計出席人數超過300人，現場以加座椅方式增加民眾席次，考量活動行走動線及疏散安全，所以只開放200人能上台互動，且相關訊息已在12月5日發布市政公告。（編輯：張銘坤）1131208