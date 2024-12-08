桃園煉油廠6日漏油 桃園市環保局告發最高罰600萬

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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）中油桃園煉油廠6日又發生漏油並影響地面土壤，桃園市環保局稽查發現航空燃油管線下方沙孔滲漏，隨即進行管線開挖移除及修復，環保局依水污染防治法告發，最高可罰新台幣600萬元。

桃園市政府環保局今天表示，6日下午1時30分接獲台灣中油股份有限公司煉製事業部桃園煉油廠通報，在12時發現廠區內航空燃油管線下方沙孔滲漏，可能影響下方土壤及地下水，現場進行緊急應變處理。

環保局隨即派員會同廠內人員，前往廠內輸油管線洩漏點檢查，發現管線下方管鞋沙孔部分，因長期雨水沖刷導致沙孔鏽蝕，造成管線油品滲漏至地面土壤，現場隨即進行管線下方土壤開挖移除及管線修復作業。

環保局說，稽查人員隨後前往距離輸油管線疏漏地點約10公尺處的地下水質監測水井檢查，發現監測水井含有油污。

環保局指出，煉油廠雖於自行巡檢時發現疏漏，並於事故3小時內通報，但因污染源尚未控制，造成地下水體殘留油污，經認定為未採取有效緊急應變措施，除依水污染防治法告發，最高可罰600萬元，並限期於30日前應依土壤及地下水污染整治法規定，提送應變必要措施成果至環保局。

另外，環保局也要求桃園煉油廠，針對這次航空燃油管線洩漏處進行止漏作業，並針對廠外地下水監測井進行地下水採樣及浮油回收作業，了解地下水受污染狀況，避免污染持續擴散，另於廠外地下水監測井下游處增設1口地下水標準井，釐清擴散情形。同時針對管線洩漏處，補充調查土壤受污染範圍並移除污染物，避免污染物經由土壤滲漏至地下水。

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桃園煉油廠副廠長王金昌表示，滲漏的管線當日就已修復，目前已恢復正常運作，且滲漏狀況都在廠區內，未影響到廠外居民，煉油廠也按照環保局檢查員勘查指示改進。

桃園煉油廠今年曾發生廠區土地驗出重金屬與總石油碳氫化合物超標，真空製氣油工場重質油管線洩漏，高溫油品接觸空氣產生燃燒等事故，環保局11月12日也針對煉油廠啟動「包公車」總體檢，過程中發現32項缺失及2項違規，並依法裁處67萬5000元。（編輯：張銘坤）1131208