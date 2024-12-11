嘉大辦台灣土雞創意料理競賽 提升市場競爭力

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（中央社記者黃國芳嘉義市11日電）嘉義大學今天在蘭潭校區舉辦「2024台灣土雞創意料理競賽」，有全國高中及大專院校23隊參與，設計出色香味俱全創意料理，展現對土雞料理全新詮釋，提升土雞市場競爭力。

嘉大動物科學系今天舉辦「2024台灣土雞創意料理競賽」，邀請大飯店的行政總主廚、台灣公益廚師協會成員、高雄餐旅大學中餐廚藝系教授、農業部畜產試驗所研究員及嘉大動科系教授等專家學者擔任評審。

嘉大動物科學系助理教授陳祥良致詞表示，競賽主題設計聚焦於國產土雞的多元應用，包括全雞創意系列、創新風味料理等。參賽以創意加工產品為基礎，充分展現創意，結合現代消費者的飲食趨勢，設計出色香味俱全的創意料理，展現對土雞料理全新詮釋，為土雞產業發展注入新能量。

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嘉大指出，這次競賽參賽者的創意產品能夠在競賽中嶄露頭角，就有機會在賽後與知名食品廠及飯店合作，實現量產並推廣至市場，為國產土雞打造多元市場應用。

嘉大表示，這項競賽設計融入廠商媒合機制，搭建產學合作橋梁，食品加工廠提供專業技術支持，協助將創意轉化為可量產的產品；飯店主廚則以專業視角優化產品風味、擺盤及市場接受度，讓競賽作品更符合市場需求，提升國產土雞的多元價值與市場競爭力。（編輯：張雅淨）1131211

嘉義大學11日在蘭潭校區舉辦「2024台灣土雞創意料理競賽」，有全國高中及大專院校23隊參與，競賽主題設計聚焦於國產土雞的多元應用，包括全雞創意系列、創新風味料理等。中央社記者黃國芳攝 113年12月11日