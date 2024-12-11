台南2025龍崎光節「空山祭」 12/28登場

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（中央社記者張榮祥台南11日電）台南市政府今天宣布，2025龍崎光節「空山祭」12月28日登場，展期至明年2月16日，以「焰土新生」為策展主題。

龍崎光節「空山祭」邁入第6屆，南市府文化局今天在市政會議說明2025龍崎光節「空山祭」規劃內容，主題講述第5屆龍火燃盡後，餘燼化為沃土，孕育出新生命「木」，象徵生命從大地開始向上生長。

台南市長黃偉哲表示，龍崎光節「空山祭」，以關注地方議題精神，發掘龍崎在地核心價值，結合文化節慶和地方社群，為台南山城小鎮帶來人潮、錢潮，也讓南關線特色產業有更多通路，翻轉龍崎，振興地方。

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文化局指出，這次活動首次運用6米大型戶外山林間紗幕投影互動技術，強化科技藝術作品互動性，也結合螢光繪畫與投影動畫，打造日夜雙重沉浸式體驗，同時規劃主題套票，帶動旅遊量能，另串連當地5里社區小旅行及南關線商圈集章，促進商機。

此外，2024台灣文化創意博覽會吉祥物「巷仔Niau」也將現身，崎聚木棧平台將設置在地意象燈光裝置藝術，增添更多光彩。（編輯：陳政偉）1131211