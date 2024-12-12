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馬公資源回收分類貯存場動土 打造永續清潔環境

2024/12/12 12:33（12/12 13:31 更新）
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「澎湖縣馬公市資源回收分類、貯存場示範園區改善工程」12日舉行動土祈福典禮，馬公市長黃健忠（右1）等人出席。中央社 113年12月12日
「澎湖縣馬公市資源回收分類、貯存場示範園區改善工程」12日舉行動土祈福典禮，馬公市長黃健忠（右1）等人出席。中央社 113年12月12日
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（中央社澎湖縣12日電）馬公市資源回收分類貯存場示範園區改善工程，今天動土，預定114年底完工啟用，屆時改善清潔隊回收物分類作業空間，打造永續清潔的城市環境。

「澎湖縣馬公市資源回收分類、貯存場示範園區改善工程」，今天由馬公市長黃健忠、澎湖環保局長楊書舜、市民代表會主席歐銀花等人，依循傳統科儀祝禱後動土，包括馬公市代、里長、社區理事長等共同見證這新建貯存場的里程碑。

黃健忠表示，現有馬公市清潔隊的資源回收場，使用久遠，空間狹小，設施老舊不敷使用，且發生多起公安意外，安全堪慮，早在108年全力爭取，歷時5年，終獲中央與縣府補助經費重建，未來可大幅提升清潔隊工作環境與資源回收的效率。

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楊書舜表示，最近為澎湖的垃圾問題很忙，尤其馬公資源回收分類貯存場在爭取時也遇到很多挫折，但在縣長與立委積極爭取下，總算趕在今年底動土，未來這座符合低碳島的貯存場，將可做到資源回收分類再利用與活化，打造永續清潔的城市環境。

馬公市公所表示，馬公資源回收分類貯存場，位於馬公市東衛段，將興建一座有8層樓高結合分類、回收及貯存等多功能用途環保建物，總工程費近7000萬元，預計114年底完工啟用，成為馬公市綠色城市的嶄新標誌。（編輯：謝雅竹）1131212

馬公市長黃健忠12日指出，現有馬公市清潔隊的資源回收場空間狹小，設施老舊，安全堪慮，經爭取終獲中央與縣府補助經費重建，未來可大幅提升清潔隊工作環境與資源回收的效率。中央社 113年12月12日
馬公市長黃健忠12日指出，現有馬公市清潔隊的資源回收場空間狹小，設施老舊，安全堪慮，經爭取終獲中央與縣府補助經費重建，未來可大幅提升清潔隊工作環境與資源回收的效率。中央社 113年12月12日
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