員林市清潔隊防再爆衝突 執勤全景密錄器全程記錄

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（中央社記者鄭維真彰化12日電）彰化員林市清潔隊員8月遭民眾持棍棒毆打，清潔隊為保護隊員執勤安全購置密錄器，今天交到大家手中；隊長張道強表示，未來執勤將全程記錄360度畫面，透明、公正預防衝突。

彰化縣7月起加強垃圾分類檢查，卻陸續有民眾與清潔隊員發生衝突，溪湖鎮清潔隊員因提醒民眾要將青蔥丟在生廚餘桶而被辱罵，員林市清潔隊員因要緩解資源回收車載運壓力，詢問民眾能否隔天再收大量保麗龍，被人持棍棒毆傷；2名隊員均已提告。

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張道強告訴媒體，為徹底執行破袋檢查，員林市清潔隊組成稽查小組在全市15條路線擴大稽查，隨著環保局垃圾分類政策持續推動，隊員執勤面臨越多挑戰，尤其日前暴力事件已影響整體士氣。

張道強說，密錄器是保護隊員與市民最後一道防線，他們參考其他鄉鎮市清潔隊作法，購入抗震防水且具全景錄影功能密錄器，完整記錄周邊環境，錄影資料將依法保存，供解決問題或依法調查時使用，保護隊員及市民隱私。（編輯：陳仁華）1131212