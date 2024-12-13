花蓮某國中老師控被主任咆哮霸凌 縣府介入調查

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）花蓮市某國中因廁所整修工程噪音遭投訴，有老師被懷疑是投訴人，指遭總務主任咆哮「看我怎麼弄死你」，導致身心受創。花蓮縣教育處指出，初步了解是同事間爭執，仍在調查。

民進黨籍花蓮縣議員胡仁順收到某國中老師的陳情信件，提到上月28日學校收到縣府投訴，段考期間廁所改建工程過於吵雜，影響學生作答，總務主任竟擅自認為是陳情人投訴。

陳情信中提到，總務主任情緒崩潰、歇斯底里對陳情人咆哮「看我怎麼弄死你」，陳情人嚇得向校長報告，主任還說「等著看」等，造成當事人身心受創。

陳情人提到，總務主任掌握行政資源，只要跟他起衝突，就會利用職權欺壓，例如不協助修繕已報損的設備、不裝置需求設備等。

花蓮縣府教育處回應，目前沒有接獲霸凌申訴，但責成督學主動調查，經學校目前掌握狀況，因主任跟老師工作沒有重疊，比較偏向是老師跟主任同事間的爭執，不像上對下的霸凌。

至於爭執是否有不當言詞，花蓮縣教育處指出，還需要側面了解實際狀況，不能因單方面說法認定，對被投訴者也是傷害。（編輯：謝雅竹）1131213