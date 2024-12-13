推廣原生動物保育 林業署山麻雀布偶開賣

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）繼8月諸羅樹蛙布偶後，林業及自然保育署嘉義分署今天再開賣可愛山麻雀布偶，增進大眾對山麻雀的認識，進而關注相關保育議題。山麻雀全台族群數量不足2000隻，是瀕臨絕種保育類動物。

林保署嘉義分署發布新聞稿表示，今天新推出可愛山麻雀布偶，即日起於阿里山國家森林遊樂區、嘉義分署、嘉義縣野鳥學會及嘉義縣梅山鄉瑞峰社區開賣。

林保署嘉義分署副分署長李定忠說，山麻雀主要棲息在淺山環境，與人類生活密不可分，但因棲地改變或破壞、食物及巢位不足、慣行農法與物種競爭等原因，全台族群數量不足2000隻，已瀕臨絕種。

李定忠表示，為了推廣物種保育，林保署嘉義分署開發以山麻雀形象設計的文創商品，增進大眾對山麻雀的認識，進而關注山麻雀保育的相關議題。

此外，林保署近年積極推動山麻雀保育工作，包含在嘉義縣梅山鄉瑞峰村、太和村、竹崎鄉中和村、番路鄉公田村架設巢箱、栽植小米提供山麻雀繁殖季或度冬期所需能量，及向社區居民宣導友善山麻雀行動，如推廣減少除草劑和農藥用藥等多項措施。

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李定忠說，今年度首次推動山麻雀生態服務給付示範計畫，提供共同維護山麻雀棲地生態的農友們「生態薪水」，鼓勵農友施行友善棲地農耕或參與社區巡守等保育行動，共有26名農友及社區居民投入。

林保署嘉義分署指出，山麻雀與常見的麻雀大不相同，公鳥背部披著亮麗栗紅色羽毛，母鳥則為褐色並有著兩道優雅的眉線，出沒在海拔200至2000公尺的淺山，主要分布於宜蘭、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義、台南及高雄等地區的部分淺山。（編輯：謝雅竹）1131213