三重第二行政中心工安事故停工 工期待評估

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（中央社記者趙敏雅新北14日電）新北市三重區新北第二行政中心發生工安事故遭勒令停工。新北市工務局表示，待建商提供安全復工計畫書，市府審核通過後才能復工，整體工期待評估。

新北市三重區新北第二行政中心預定地建案11月22日發生高樓施工的塔式起重機掉落工安意外，吊塔傷及地面工人、並造成工人墜落，釀1死3傷，新北市政府勒令包商立即停工。

新北市政府工務局今天告訴中央社記者，目前已完成損壞設備加固作業，並配合吊車作業載重安全，逐步進行設備現場拆解及運離作業，待建商提交安全復工計畫書，經審核通過後才能恢復施工，會同步進行事故鑑定、修復計畫及復工申請。

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新北市工務局說，第二行政中心大樓2022年開工，已完成地下室開挖、地下室4層結構施作，接續進行塔吊安裝及檢查核可後，進行鋼構吊裝，截至11月22日已完成鋼構達11樓吊裝作業。

根據新北市政府資料，第二行政中心基地約9668平方公尺，規劃興建地下4層、地上26層鋼骨建築物，可提供約3萬2000坪辦公空間，未來將由警察局、衛生局、交通局、勞工局等單位進駐，預計可容納3000名市府員工，原訂2026年底完工。（編輯：林恕暉）1131214