清水服務區全面改裝 風帆馳乘飛翔為主題意象

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）國道清水服務區由統一超商公司接手營運，投入上億元改裝，今天全新開幕，以「清水風帆，馳乘飛翔」為主題意象，各樓層都有驚喜，其中招潮蟹造型的星巴克成打卡亮點。

有國道金雞母之稱的「清水服務區」，今年3月由統一超商接手營運，今天上午舉辦開幕儀式。統一超商透過文字稿指出，斥資上億啟動清水服務區改裝作業，導入50個專櫃、為全台服務區之最，其中近1/3櫃位是全台服務區首次引進，首度亮相OPEN!3D影像牆、「招潮蟹意象」星巴克，以及7-ELEVEN不可思議茶BAR等，都是吸睛亮點，

全新改裝的清水服務區以「清水風帆 馳乘飛翔」為主題意象，融入豐富自然生態、人文風情、地方工藝等設計，形塑整體門面、設置造景藝術，室內更以船艙為設計概念，採明亮通透設計，讓各樓層都有驚喜，提升用路人遊逛動機。

清水服務區主要建物佔地逾5000坪，規劃3個樓層並導入50個專櫃，還有以台中高美濕地為靈感，將濕地內活躍招潮蟹意象為外觀設計的星巴克，服務區內新設電扶梯與廁所也全新改裝。

高公局中區養護工程分局指出，近年來積極辦理國道服務區重新招商，透過政府與民間攜手合作，不斷精進創新，提供用路人有溫度、多元服務的服務區。（編輯：郭諭儒）1131214