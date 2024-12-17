桃市再獲行動圖書車 配備陽傘桌椅打造旅讀環境

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（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園市立圖書館今天再獲企業捐贈行動圖書車。館方表示，圖書車提供偏鄉平等學習與閱讀機會，此次的圖書車以「旅讀」為主題，還提供陽傘及露營桌椅等，讓市民能充分享受閱讀。

桃園市立圖書館今天獲得宏致電子股份有限公司捐贈行動圖書車，上午在新屋區社子國小舉行捐贈儀式，由桃園市政府教育局長劉仲成代表收受。

館方指出，宏致電子是桃園在地企業，自民國105年起已捐贈2輛行動圖書車至桃園偏鄉地區，今天捐贈的圖書車是第3輛，並以公司優良員工的名義捐贈、命名為「許禮盛號」，希望能激勵員工參與公益。

劉仲成表示，包含今天獲贈的「許禮盛號」，桃園市立圖書館共有9輛行動圖書車，服務遍及全市13個行政區，截至去年已累計行駛39萬6720公里、駐點2354場次，借閱書籍達到9萬212冊。

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桃園市立圖書館長施照輝指出，此次捐贈的圖書車以「行動旅讀」為概念進行設計改裝，提供藍牙音響、陽傘、露營桌椅、熱水瓶、杯組等，讓市民在閱讀同時還能自備茶點，輕鬆舒適地享受閱讀，市圖官網可查詢行動圖書車行程表。

宏致電子董事長袁万丁表示，這輛行動圖書車不僅是知識的載體，更是公益的象徵，最大的優勢在於能夠穿越狹小的道路，將圖書資源帶到偏遠地區，幫助在地學童及市民接觸更多閱讀資源。（編輯：戴光育）1131217