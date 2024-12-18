東縣府向海致敬 攜多方力量清逾6千噸海邊垃圾

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（中央社記者盧太城台東縣18日電）台東縣政府環保局推行「向海致敬」，今年截至11月底，和各界攜手已完成清理海邊垃圾逾6000公噸，大型漂流木逾4000公噸，守護台東海岸。

台東縣政府環保局綜合計畫科長黃權煒今天告訴中央社記者，為提升台東縣沿海地區的環境品質，台東縣政府今年共召開4場海岸清潔維護跨局處會議，邀請25個相關單位參與，深入研討海岸線土地管理、海岸巡檢、清潔維護及通報案件處理等工作。

統計今年至11月底，已完成大型漂流木清理4409.7公噸、垃圾清理6530.2公噸，處理清理案件4875件，並動員2萬3655人次，持續針對現行環境清潔維護進行討論追蹤，共同守護美麗的海岸。

台東縣政府環保局表示，未來將持續監控台東沿海的環境變化，尤其在颱風等天災過後，迅速派遣人員進行會勘，針對災害影響展開應變措施，確保海岸環境迅速恢復原貌。

環保局也呼籲更多企業與民間團體參與海岸環境認養活動，透過公私協力讓海岸線的環境清潔維護更加完善，未來也將以創新技術強化清潔效率，全民攜手讓台東美麗海岸永續綻放。（編輯：謝雅竹）1131218